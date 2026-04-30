جولات ميدانية وقرارات سريعة.. محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - حرص المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على عقد لقاء جماهيري داخل حي العامرية أول، جمع خلاله عددًا من مواطني قطاع غرب المحافظة، الذي يشمل العامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم عن قرب والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

طرح مشكلات يومية وتوجيهات عاجلة

وخلال اللقاء، استعرض المواطنون مجموعة من الشكاوى التي تنوعت بين مشكلات في البنية التحتية، وطلبات تقنين أوضاع، إلى جانب تحديات في خدمات الصحة والتعليم.

كما تركزت بعض المطالب حول تحسين شبكات الصرف الصحي بقرى العامرية ثان، ورصف الطرق وتوفير المرافق، وهو ما دفع المحافظ لتكليف الجهات التنفيذية بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.

استمرار اللقاءات لتعزيز الثقة والمتابعة

وشدد المحافظ على أن هذه اللقاءات تمثل وسيلة فعالة لتعزيز التواصل بين المواطنين والمسؤولين، مؤكدًا استمرار تنظيمها بشكل أسبوعي في مختلف الأحياء.

كما أشار إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الحلول المطروحة وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة.