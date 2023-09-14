انت الان تتابع خبر ارتدين النقابات وخلعن البنطلونات.. كارثة لبلد الحرمين الشريفين شابات سعوديات يصدمن الشعب السعودي ويقمن بهذه الأعمال الكارثية مع شباب دون أدنى حياء!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمجموعة من العاهرات برفقة شبان في إحدى الاستراحات الخاصة بالسعودية.



وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” مجموعة من الفتيات اللواتي أخفين هويتهن بارتداء النقاب وهن يتراقصن على أنغام الموسيقى داخل الاستراحة.



وعلى الرغم من محاولتهن إخفاء هويتهن، لم تتردد البعض منهن من كشف ساقيها لإضافة الإثارة على المقطع المصور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد الشبان جالسا على الأرض منشغلا بهاتفه المحمول، فيما كانت الفتيات يرقصن ويدبكن حوله بحركات مثيرة، وصرخات عالية تفاعلا مع الموسيقى.