هتشوفها فين.. كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد السعودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 04:26 مساءً - تستعد الجماهير العربية لمشاهدة مباراة ودية قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب السعودية اليوم الجمعة 27 مارس 2026 على ملعب الإنماء بمدينة جدة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي اللقاء كفرصة لمتابعة أداء اللاعبين وتجربة التكتيكات قبل أيام المونديال ويتيح للجماهير العربية فرصة مشاهدة نجوم الفريقين عن قرب والتعرف على جاهزيتهم قبل البطولة.

موعد مباراة مصر ضد السعودية

المباراة ستوفر لجميع المتابعين توقيت مناسب حسب مناطقهم لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة وهذه المواقيت هي:

القاهرة: الساعة 7:30 مساءً

مكة المكرمة: الساعة 8:30 مساءً

الإمارات: الساعة 9:30 مساءً

كيفية مشاهدة مباراة مصر والسعودية

يمكن متابعة مباراة مصر والسعودية عبر مجموعة متنوعة من القنوات والمنصات الرقمية لتلبية جميع احتياجات المشاهدين:

قناة أون سبورت 1: قناة مجانية ومفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، تتيح متابعة المباراة بجودة عالية دون الحاجة للاشتراك.

تطبيق stc tv: يقدم بث مباشر للمباراة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مع إمكانية اختيار الجودة المناسبة للإنترنت.

قناة stc tv sports HD 3 المشفرة: لمن يبحث عن تجربة مشاهدة ممتازة عالية الجودة مع تغطية كاملة وتحليلات فنية قبل وأثناء وبعد اللقاء.

مع هذه الخيارات المتعددة يستطيع كل مشجع اختيار الطريقة المناسبة لمتابعة المباراة مباشرة سواء عبر التلفاز أو الهواتف الذكية، لتكون متابعته شاملة لكل لحظة من المباراة دون أي انقطاع.