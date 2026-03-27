أضبطها فوراً..تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والسعودية اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 04:26 مساءً - يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية ضمن معسكر شهر مارس استعدادًا لكأس العالم 2026 التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

تأتي هذه المباراة كفرصة مهمة للمدرب حسام حسن لتجربة التشكيلات الجديدة واختبار مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة الكبرى.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والسعودية اليوم

أكدت قناة أون سبورت 1 أنها ستبث المباراة مباشرة وأعلنت عن التردد الجديد الخاص بها كالتالي:

التردد: 11977

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

موعد مباراة مصر ضد السعودية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة أي توافق الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لتعزيز الانسجام بين لاعبي المنتخب وتجربة خطط اللعب الجديدة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.