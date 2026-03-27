بصوت العالمي..من هو معلق مباراة مصر والسعودية اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 04:26 مساءً - يستعد منتخب مصر لمواجهة ودية قوية أمام منتخب السعودية يوم الجمعة 27 مارس 2026 على ملعب الإنماء في مدينة جدة، المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026 وتجربة اللاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية قبل الانطلاق الرسمي في المونديال بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي اللقاء فرصة ذهبية للجهاز الفني لاختبار التشكيلة الأساسية ومراقبة أداء اللاعبين على مختلف الخطوط خاصة في الهجوم والدفاع، كما يشكل فرصة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل أيام المونديال الحاسمة.

موعد مباراة مصر ضد السعودية اليوم

فيما يلي توقيت مباراة مصر ضد السعودية في الأوقات الخاصة بالوطن العربي:

القاهرة: الساعة 7:30 مساءً

مكة المكرمة: الساعة 8:30 مساءً

الإمارات: الساعة 9:30 مساءً

الجماهير العربية ستكون قادرة على متابعة كل أحداث المباراة في أوقات مناسبة حسب توقيت كل دولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السعودية

سيتم بث المباراة عبر قناة أون سبورت 1 المجانية على نايل سات، كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv أو قناة stc tv sports HD 3 المشفرة لتقديم تجربة مشاهدة بجودة عالية وتغطية شاملة لكل لحظة في اللقاء.

معلق مباراة مصر ضد السعودية

تكمن أبرز قيمة هذه المباراة في التعليق الذي سيتابعه المشاهدون حيث أسندت شبكة stc tv مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق المعروف فهد العتيبي، يتميز العتيبي بتحليل دقيق لكل هجمة أو خطأ تكتيكي ويكشف عن أسرار تحركات اللاعبين على أرض الملعب، مع إبراز نقاط القوة والضعف في كل فريق.

حضور العتيبي يجعل المشاهد يشعر وكأنه جزء من الملعب ويضيف بعدًا آخر من التشويق والإثارة لمتابعة كل لحظة في المباراة من أول تمريرة حتى صافرة النهاية.