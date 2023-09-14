انت الان تتابع خبر الجريمة التي ابكت الاطباء الشرعيين في مملكة الأردن..وفاة رجل ستيني والقاتل هو الصدمة الكبيرة!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تجري الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد تحقيقًا في ظروف وفاة مواطن في الستينات من عمره تم نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن المواطن الذي يعاني من مشاكل صحية واضطرابات نفسية تم نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، إلا أنه وصل إلى المستشفى متوفيًا.

وأشار المصدر إلى أن هناك شبهة انتحار عن طريق الشنق تحوم حول وفاة المواطن، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.