انخفاض في 3 بنوك..سعر اليورو مقابل الجنيه المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 04:26 مساءً - هدأت حركة اليورو داخل البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة ليبدو وكأنه دخل في مرحلة استراحة قصيرة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية حيث استقرت الأسعار عند نفس الحدود التي أغلقت عليها تعاملات أمس وسط ترقب من المتعاملين لأي تغييرات قد تظهر مع عودة النشاط البنكي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري استقر سعر اليورو ضمن نطاق محدود يعكس حالة التوازن الحالية إذ بلغ سعر الشراء نحو 60.80 جنيه بينما دار سعر البيع حول 61.18 جنيه، وهو ما يعكس ثبات المؤشرات الرسمية دون تقلبات واضحة في بداية اليوم.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

وحركت أسعار اليورو داخل البنوك الحكومية في نطاق متقارب حيث جاءت كالتالي:

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 60.78 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 61.16 جنيه. كما استقر سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية عند 60.78 جنيه للشراء، مقابل 61.16 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 60.78 جنيه للشراء في حين وصل سعر البيع إلى 61.16 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة ظهرت فروق طفيفة تعكس اختلاف سياسات التسعير بين كل بنك وآخر حيث: