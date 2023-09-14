انت الان تتابع خبر كارثة يشيب لها الرأس: إعصار يجتاح ليبيا ويبتلع الأحياء بأكملها... مأساة تجعل النساء والأطفال والرجال يختفون، وآلاف الأرواح تفقد في الفوضى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن أودت بحياة أكثر من ألفي شخص في ليبيا، تتجه الآن عاصفة دانيال نحو مصر، مما يثير قلق السكان والسلطات في البلاد.

أعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الإعصار الذي ضرب المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، وتسبب في فيضانات وانهيارات طينية خطيرة. وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بمقدار 250 ملم في غضون ساعات قليلة في تدمير المنازل والطرق والجسور، وتعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

تم اتخاذ إجراءات عاجلة في مصراتة بليبيا للتعامل مع الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت في غرق العديد من الشوارع. ووفقًا للمتحدث باسم الإدارة الليبية في بنغازي، فقد لقى ما لا يقل عن 150 شخصًا حتفهم جراء السيول والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ وفرضت حظر التجوال، وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، وتم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتًا.

تتواجد الآن العاصفة دانيال في طريقها إلى مصر، وتثير مخاوف السكان والسلطات في البلاد. ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، مما يزيد من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

تحذر السلطات المصرية السكان من التوجه إلى المناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر. كما تنصح السلطات باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من سلامتهم وسلامة منازلهم وممتلكاتهم.

وتشدد السلطات على ضرورة البقاء على اتصال مع وسائل الإعلام المحلية والتابعة للحكومة للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات الرسمية.

يجب أن يكون الجميع على دراية بأن العاصفة دانيال تعتبر ظاهرة طبيعية قوية ومدمرة، وأنه يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة والحياة.

أصدر رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، توجيهات لجميع أجهزة الدولة بالتعامل الفوري مع الأضرار والفيضانات في المدن الشرقية. وأعلنت الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع العاصفة عن كثب وستقدم مساعدات إغاثة توقع خبراء الأرصاد أن إعصار "دانيال" القادم من البحر المتوسط سيصل إلى غرب مصر يوم الاثنين، مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بأن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة في مناطق غرب مصر والسواحل الشمالية الغربية مثل سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية.وأضافت الهيئة أن العاصفة فقدت معظم قوتها ومن المتوقع أن تؤثر الرمال المثارة على مناطق شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى. كما ستتشكل سحب منخفضة ومتوسطة المطر في مناطق غرب البلاد، وستترافق مع أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

تعرضت اليونان وتركيا وبلغاريا للعاصفة "دانيال" الأسبوع الماضي، وأعلنت فرق الإنقاذ اليونانية يوم الأحد الماضي عن انتشال جثث أربعة أشخاص في وسط اليونان، مما يرفع عدد القتلى إلى 15 جراء أشد عاصفة ممطرة تشهدها البلاد منذ عام 1930.تسببت العاصفة أيضًا في انهيار المنازل والجسور في اليونان، وتدمير المدارس والطرق وأعمدة الكهرباء، وغرق الحيوانات وموت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

اجتاحت الفيضانات زوجين كانا في رحلة شهر العسل في اليونان وجرفتهما المياه.

أعلنت السلطات اليونانية أنها قد أجلت أكثر من 4250 شخص حتى الآن، حيث تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

حذر خبراء المناخ من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني تبخر المزيد من المياه خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى عواصف أشد. لقد شهدت أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة ظواهر مناخية متطرفة، حيث حدثت فيضانات في الدول الاسكندنافية وجنوب شرق أوروبا وهونغ كونغ. وكان شهر أغسطس/آب الأكثر جفافا في الهند منذ أكثر من قرن. وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي القادم من ليبيا والذي تحول إلى إعصار دانيال.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا بالأقمار الصناعية ترصد استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال. وشهد طقس البلاد يوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد، ومن المتوقع أن تمتد هذه الحالة حتى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق شمال البلاد بسبب المنخفض الجوي القادم من ليبيا والذي تحول عن إعصار دانيال.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال هي أول منخفضات فصل الخريف لعام 2023، وأنها ستتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ابتداءً من يوم الاثنين على غرب البلاد وستستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق شمال البلاد.