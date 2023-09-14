انت الان تتابع خبر وداعا للوزن الزائد ... خبيرة تغذية مصرية تخرج عن صمتها وتكشف عن مشروب سحري يحرق الدهون ونسف الوزن خلال شهر فقط بدون اي تمارين أو حميات غذائية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يجد الكثيرون صعوبة في اختيار المشروب المناسب، خاصةً مع وجود العديد من المشروبات التي قد تتعارض مع الحميات الغذائية. ولكن وفقًا لمقال نُشر على موقع Potluck Pickup، هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهي كالتالي:

1. الشاي الأخضر: حارق الدهون الطبيعي

يعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الصباحية التي تساعد في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تعزز التمثيل الغذائي وتحفز حرق الدهون.

2. ماء الليمون: إكسير التخلص من السموم

يُعتبر ماء الليمون من الروتين الصباحي البسيط والفعال لفقدان الوزن. فقط كوب واحد من عصير الليمون الدافئ يمكن أن يساعد في تطهير الجسم من السموم وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى توفير جرعة من فيتامين C المفيد.

3. خل التفاح: المنشط المنعش

حظي خل التفاح بشعبية كبيرة بسبب فوائده في إنقاص الوزن. يمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء وإضافة لمسة من عسل النحل للحصول على مشروب صباحي منعش. يساعد هذا المشروب في ضبط مستويات السكر في الدم وقمع الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.

4. شاي الزنجبيل: مُنشط التمثيل الغذائي

يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي. ويتم تحضير كوب من شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن. ويساعد مشروب شاي الزنجبيل الدافئ على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

5. قهوة القرفة: بداية حارة

إن إضافة قليل من القرفة إلى كوب القهوة الصباحي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما تضيف القرفة نكهة مبهجة للقهوة دون الحاجة إلى إضافة سكر أو كريمة.

6. ماء بذور الشيا: جائزة الفوائد الكبرى

تعتبر بذور الشيا قوة غذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة للروتين الصباحي. ويتم مزج بذور الشيا مع الماء وتُنقع حتى تصبح شبيهة بالهلام، مما يوفر شعورًا بالامتلاء ويساعد في التحكم في الشهية عند تناوله في الصباح.

7. حليب الكركم الدافئ: الإكسير الذهبي

يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن. يتم تسخين بعض الحليب، ثم يضاف إليه قليلًا من الكركم، ثم يتم التحلية بلمسة من العسل الأبيض للحصول على مشروب صباحي مهدئ ومغذٍ.