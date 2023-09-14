ذكرت بالقران 3 مرات.. السر العجيب بهذه الفاكهة اللذيذة تنسف الدهون و تحرق الكرش وتنهي معاناتك مع السمنة للأبد .!! (تعرف عليها الان)

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الرياض - روايدا بن عباس - زيادة نسبة الكوليسترول في الدم تسبب مشاكل قلبية خطيرة ويمكن أن تكون مهددة للحياة. يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون هناك كمية كبيرة من الدهون المعروفة باسم الكوليسترول في الدم.

تراكم الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يؤدي إلى انسدادها، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ويمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحول إلى زيادة ملحوظة في مستويات الكوليسترول. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغييرات ملحوظة في الجسم، وغالبًا ما تكون المعلومات المتعلقة بالأطعمة التي تسبب هذه التغييرات متضاربة.

أي تغيير في استهلاك المنتجات الألبان الكاملة الدهن يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار. وأظهرت دراسة كبيرة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن البروتين الدهني منخفض الكثافة زاد بمقدار أربع نقاط عندما تناول الأشخاص حوالي 10 أكواب من الزبدة بالمقارنة مع تناولهم حوالي ثلاث أونصات من الجبن يوميًا.

ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن هناك اختلافات كبيرة في مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) عندما يتم تحويل الناس من استهلاك الزبدة إلى استهلاك الدهون المتعددة غير المشبعة (أقل بمقدار 18 نقطة)، أو الدهون الأحادية غير المشبعة (أقل بمقدار 10 نقاط)، أو الكربوهيدرات (أقل بمقدار 7 نقاط). قال فرانك هو، رئيس قسم التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "يُعتقد أن التخمير يمكن أن يقلل من تأثير حمض البالمتيك في زيادة مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجبن". "ومع ذلك، من الصعب تحديد إلى أي مدى يحدث ذلك."

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن حمض البالمتيك والدهون المشبعة الأخرى في الجبن ومنتجات الألبان الكاملة الدسم غير ضارة. "هذا يعني فقط أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، فإن الجبن هو الخيار الأفضل، ولكن كلاهما أسوأ من الدهون غير المشبعة."