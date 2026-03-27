بث مبارة منتخب مصر والسعودية على قناة أون سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 07:31 مساءً - أعلنت قناة أون سبورت نقل مباراة منتخب مصر الودية مع منتخب السعودية في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة في أولى وديات منتخب الفراعنة استعداداً لكأس العالم 2026.

ملعب مباراة منتخب مصر والسعودية

قناة أون سبورت تعلن نقل مباراة منتخب مصر والسعودية

قناة أون سبورت تعلن نقل مباراة منتخب مصر والسعودية

ملعب الإنماء (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)، هو أحد المنشآت الرياضية في المملكة العربية السعودية، وأحد الاستادات الـ15 المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بُني عام 2014 ويحمل لقب "الجوهرة المشعة" أو "ملعب الجوهرة" نسبة لتصميمه، ويُسمى ملعب "الإنماء" حالياً نظراً لأسباب الرعاية.

ويعد ملعب "الإنماء" أكبر ملاعب المدينة الساحلية، ويمثل جوهرة رياضية تتميز بتصميم هندسي فريد ومرافق حديثة، ولم يستغرق بناء الملعب أكثر 973 يومًا، وتم تصميمه ليكون واحدًا من أروع الملاعب في الشرق الأوسط.

وبدأت أعمال البناء في الملعب منتصف شهر سبتمبر 2011، وتم تنفيذ المشروع بتكلفة قدرها 384 مليون يورو، وتم تصميمه ليكون ملعبًا متعدد الاستخدامات، يستوعب 62 ألف متفرج.

واحتضن الملعب الشهير مسابقات عالمية، مثل كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وغيرها من الأحداث الأخرى.

وسبق لهذا الملعب استضافة مباريات للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وأيضاً استضاف مباراة بيراميدز أمام أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال الماضية.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعته في كأس العالم رفقة منتخبات ايران وبلجيكا ونيوزيلندا.

ويخوض منتخب مصر مباراة أخرى أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من شهر مارس الجاري في ختام وديات المنتخب في معسكر مارس الجاري.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.