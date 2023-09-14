انت الان تتابع خبر القصر الملكي الأردني يعلن الخطوبة للأمير هاشم بن عبد الله ... وخطيبته تتفوق على زوجة شقيقه بحسنها وجمالها.. سبحان الذي خلقها...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد زواج الأميرة إيمان والأمير الحسين على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، قررت العائلة المالكة في الأردن أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيدًا عن الضغوطات والمسؤوليات الملكية. وقد قضت الملكة رانيا العبدالله بعض الوقت السعيد رفقة الملك عبدالله، والأمير هاشم، والأميرة سلمى في إجازة عائلية بسيطة.

قامت الملكة رانيا بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لتوثيق هذه اللحظات السعيدة مع أفراد عائلتها. وظهرت الملكة رانيا في الصور بفستان أسود طويل، وكانت من أبرز الصور التي شاركتها صورة للأمير هاشم وهو يحتضن شقيقته الأميرة سلمى. وتبدو في الصورة واضحة كمية المحبة والعاطفة المتبادلة بينهما. لكن الصور لم تقتصر على إظهار العلاقة العائلية القوية بين أفراد العائلة المالكة، بل أثارت أيضًا الكثير من الاهتمام والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تلقت الملكة رانيا العديد من طلبات الزواج من الأمير هاشم، وتداول المعجبون صورهما وعبّروا عن رغبتهم في رؤيتهما معًا في المستقبل. لا يخفى على أحد أن الأمير هاشم يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، ويتميز بجاذبية خاصة وإطلالات شبابية جميلة. ولذا فقد توالت المغازلات وطلبات الزواج منه عبر حسابات الملكة رانيا على "إنستغرام". حتى وصلت الدعوات لمشاركته بشكل مستمر في حياة الناس أو حتى طلب يده من والدته بطريقة مباشرة.

في سياق طريف، عبّرت بعض النساء عن تعليقاتهن على صور الأمير هاشم بطريقة مرحة ومختلفة. واحدة منهن قالت "لماذا لا تزيدون من عدد صور هاشم؟"، فيما أضافت أخرى "أشعر أن الأمير هاشم يشبه جاستن بيبر". ولكن لم تتوقف النكات الطريفة عند هذا الحد، فقد قالت معلقة ثالثة بطرافة "يا أم حسين، لماذا تنشرين صور هاشم المرهقات؟ ستموت النساء من الغيرة". وقد استغربت إحداهن من قرار الملكة رانيا بنشر صور الأمير هاشم وكتبت "لماذا تنشرين صورة حبيبي؟؟". وعبّرت أخرى عن سعادتها عند رؤية صورة الأمير هاشم وقالت "أنا أحب عندما تنشرين منشورًا يحتوي على صورة هاشم، والله". وفي تعليق آخر، قالت "أنا أعتبر الأناقة والرقي نقطة ضعفي، وأحميهم".