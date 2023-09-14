انت الان تتابع خبر بعيدا عن الزلازل والفيضانات اكتشاف أثري نادر وغير مسبوق في دولة عربية وخبراء الآثار من كل حد وصوب يهرعون إلى هذا المكان.. تفاصيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشتهر المنطقة العربية بثرواتها الطبيعية والمعالم الأثرية النادرة التي تعكس عراقة الدول في المنطقة. تعتبر المعالم الأثرية شاهداً على الحضارات التي استوطنت هذه الأرض في العصور القديمة.

حتى اليوم، يعلن خبراء الآثار عن اكتشافات نادرة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى الكنوز التي يعثرون عليها. هذه الاكتشافات هي ثروة حقيقية للدول التي تم العثور عليها فيها.

في المملكة العربية السعودية، اكتشفت هيئة المسح الجيولوجية منشآت حجرية تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد في منطقة الجوف. هذا الاكتشاف النادر والمذهل جذب العديد من العلماء من مختلف أنحاء العالم.

تعد منطقة الجوف منطقة غنية بالآثار النادرة والقيمة التي تم اكتشاف بعضها، ولا يزال هناك الكثير من الآثار التي لم يتم اكتشافها بعد وفقاً لتقديرات الخبراء.

وكشفت التقارير أن هذا الاكتشاف أثار دهشة علماء الآثار في جميع أنحاء العالم، مما دفعهم إلى الاستعجال إلى موقع الاكتشاف لفحص ما تم العثور عليه بالفعل. وهذا يؤكد أهمية وقيمة الاكتشاف الذي تم الوصول إليه. وأشار الخبراء إلى أن المنطقة التي تم اكتشافها تُعتبر واحدة من أقدم المنشآت الحجرية التي قام الإنسان القديم ببنائها في جبل الظليات في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية. وقد أصدر العلماء والخبراء الذين فحصوا الاكتشاف ورقة علمية أكدوا فيها أن ما تم اكتشافه يُعتبر اكتشافًا نادرًا ومدهشًا وفريدًا من نوعه. وسيساهم بشكل كبير في مساعدة العلماء والخبراء على فهم الطبيعة ونمط الحياة التي عاشها الإنسان في القرن التاسع قبل الميلاد. وأشار الخبراء إلى أن معرفة نمط الحياة المسيطر في تلك الفترة في منطقة معينة من العالم ستساهم بشكل كبير في فهم نمط الحياة في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للخبراء، يعتقدون أن منطقة الجوف في شمال السعودية تُعد كنزًا أثريًا وتاريخيًا يزخر بالآثار القديمة التي لم يتم اكتشافها حتى الآن. وأكد الخبراء أنهم سيوسعون عمليات البحث والتنقيب في المستقبل في منطقة الجوف، وذلك بناءً على اعتقادهم بأن هناك اكتشافات أثرية مدهشة ونادرة يمكن الوصول إليها في هذه المنطقة.