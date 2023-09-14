انت الان تتابع خبر شابة مصرية لم تقاوم رغبتها المفرطة فجمعت بين زوجها وشقيقه في سرير واحد.. والنهاية مفجعة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة مروعة هزت المجتمع المصري، وقعت جريمة قتل في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث سيطر الشيطان على المتهم وأوسوس له بقتل شقيقه من أجل أن يتمكن من الاستيلاء على زوجته. وقد تعاونت الزوجة مع المتهم في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

المتهمان في هذه الحادثة هما "ماهر.ا.هـ.أ" البالغ من العمر 27 عامًا والذي يعيش في منطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح" البالغة من العمر 25 عامًا والتي تعمل بائعة أسماك وتعيش في قرية سكرانة التابعة لنفس المركز.

في يوم 17 نوفمبر 2022، تم العثور على الضحية "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول وزوج المتهمة الثانية، مقتولًا عمدًا بعد أن استدرجت المتهمة زوجها إلى أرضه الزراعية وتعاونت مع شقيق زوجها في تنفيذ جريمة القتل، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين.

قبل وقوع الحادثة، خطط المتهمان واتخذا قرارًا قاطعًا بتنفيذ الجريمة، حيث أعد المتهم الأول أداة "كوريك" لهذا الغرض، واستدرجت المتهمة الثانية زوجها إلى أرضه الزراعية بعلم وتوافق المتهم الأول، وذلك استجابة لطلبه لتنفيذ خطتهما الشريرة.

وقام المتهم الأول بضرب شقيقه بعدة ضربات على رأسه باستخدام "قالب طوب" آخر، مما أدى إلى إصابته الخطيرة وفقًا لتقرير المصلحة الطب الشرعي، والتي أدت في النهاية إلى وفاته، حيث كانا يهدفان إلى قتله.

بعد اكتشاف جثة الضحية، تم إبلاغ أهله وجيرانه بوصول قوات الشرطة إلى موقع الجريمة. بدأ رجال المباحث التحقيق في الواقعة وتوصلوا إلى أن زوجة الضحية وشقيقه هما الجانيان وراء جريمة القتل. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، شقيق الضحية، قام بضربه عدة مرات على رأسه، مما أدى إلى وفاته، وكان ينوي قتله. كما وجه له تهمة القتل، بينما كانت المتهمة الثانية تحتفظ بأدوات الاعتداء على الأشخاص، واستخدمها المتهم الأول في جريمته بالتعاون مع المتهمة الثانية. تم حبس المتهمين بناءً على قرار النيابة العامة، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات. خلال جلسات المحاكمة، سأل رئيس الدائرة الثانية في محكمة جنايات فوه المتهمة قائلاً: "هل قتلتي زوجك يا نيرة؟"، فأجابت المتهمة بالنفي وقالت: "لا أعرف شيئًا عن جريمة القتل ولم أحرض على قتله، لماذا أقتل زوجي؟". وفي اعترافاتها، اعترفت الزوجة المتهمة بأنها استدرجت زوجها المجني عليه وأقامت علاقة محرمة مع شقيقه، وقالت: "نعم، ارتكبت خطأ في البداية ولكنني لم أكن أعلم بجريمة القتل، رأيته وهو يقتله لأنني كنت حاضرة في مكان الجريمة عندما حدثت".

في جلسة عقدت في 20 مايو الماضي، قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم السبت، إحالة أوراق سائق وبائعة أسماك إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الشرعي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام المفروضة عليهما بتهمة قتل شقيق السائق المدان الأول وزوجة البائعة الثانية بعد ثبوت وجود علاقة غير شرعية بينهما. حددت المحكمة جلسة في 20 يونيو 2023 للنطق بالحكم.