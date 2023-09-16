الدكتورة هبة قطب تصعق جميع الرجال وتكشف عن 6 أِشياء تموت عليها المرأة في الفراش ولا تستطيع العيش بسعادة بدونها.

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الرياض - روايدا بن عباس - تشعر معظم النساء بأنها تفتقر إلى بعض الأمور في العلاقة العاطفية. ومعظم الرجال غير قادرين على الوصول إلى النساء بشكل كامل.

عندما لا تجد المرأة ما تبحث عنه مع الرجل، تشعر بخيبة الأمل والاستياء. فالرجل يمثل بالنسبة للمرأة العديد من المعاني مثل الأمان والحنان والقوة، لذلك يجب على كل الرجال معرفة ما تحتاجه المرأة من الرجل في العلاقة بينهما. ولحسن الحظ، يمكنك أن تعرف الطريقة الصحيحة لكي تخترق قلب المرأة، وذلك عندما تقدم لشريك حياتك ما يحتاجه، مما يجعلها تفتح قلبها لك. لن يأخذ من وقتك الكثير للتعرف على هذه الاحتياجات وتساعدك في تحسين علاقتك بمن تحب.ما تحتاجه المرأة من الرجل

وهناك سبعة أمور تريدها المرأة من العلاقة العاطفية:

1. يجب أن تشعر بالحب: عندما تشعر المرأة بالحب من ناحيتك لكي تشعر بالراحة في العلاقة العاطفية. عندما تشعر المرأة بالحب الصادق، تستطيع أن تستمر في علاقاتك معها. الشعور بالحب يجعلها تشعر بأنك تقدر العلاقة بينكم للغاية. وقد تكون المرأة غير سعيدة بسبب خروجك مع أصدقائك أو أنها مستاءة من وجودك في العمل طوال اليوم وأنك تهملها، يجب أن تحاول تغيير هذه العادات.

الشعور بالأمان هو أمر بالغ الأهمية للمرأة في حياتها الزوجية. فالأمان يخلق جوًا من الثقة والاستقرار بين الزوجين، ويجعل المرأة تشعر بالسعادة والاطمئنان بمستقبلها مع شريكها. لكي تشعر المرأة بالأمان، يمكنك القيام بعدة أمور. على سبيل المثال، يمكنك أن تعانقها وتنظر في عينيها عند الحديث معها، وتعبر لها عن حبك واحترامك لها في تصرفاتك. كما يمكنك أن تظهر لها اهتمامك بها عن طريق الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتها والاستماع إليها بشغف عندما تتحدث. الاتصال البصري المباشر يجعلها تشعر بأهميتها كامرأة.

أيضًا، يجب أن تكون على طبيعتك وصادقًا معها. المرأة ترغب في أن تشعر بالثقة الكافية لتعبر لك عن حزنها ومشاعرها الحقيقية. فقدان الثقة بين الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل والاضطرابات في العلاقة. يجب أن تكون لدى المرأة الثقة الكافية لتضع رأسها على صدرك وتعبر لك عن مشاعرها الصادقة تجاهك. ويجب ألا تسمح للشك بأن يتسلل إلى قلبها.

وأخيرًا، تحتاج المرأة أن تشعر بأنها مرغوبة دائمًا. تحتاج إلى أن تشعر بأنك ترغب في إقامة علاقة حميمة معها. يفضل أن تثني على مظهرها وجسدها لتشعرها بأنوثتها، ويجب أن تعبر عن ذلك بطريقة جيدة تجذب انتباهها لما تقوله.

أن تكون موضع تقدير واحترام: المرأة تحب أن تشعر في المقام الأول بالتقدير والاحترام وأن تظهر لها مدي حبك وقيمة ما تعنيه هي بالنسبة لك. ولا شك أن أسرع طريقة لحدوث مشاكل بين الزوجين هي تجاهل شريك حياتك وعدم إعطائه أي أهمية، وبذلك فإن التقدير هو أساس نجاح أي علاقة.

أن تشعرها بأنها يمكنها الاعتماد عليك: عندما تتواجد صعوبات الحياة، لا يمكنك تجنبها. المرأة تريد أن تعرف وتتأكد بأنك لن تهرب عند مواجهة أي صعوبات في الحياة وأنك ستقف بجوارها دائمًا ويجب أن تنتبه إلى تصرفاتك معها فالأشياء التي تبدو صغيرة قد تجعلها تفقد الثقة بك.

أن تكون متسامحًا معها: يجب أن تكون متسامحًا مع المرأة وتكف عن الحديث عن المساوئ والعيوب الموجودة بداخلها باستمرار.

يفضل التغاضي عن هذه الأخطاء التي توجد بداخلها ومحاولة إصلاحها بهدوء معها.

التشجيع والتحفيز: حاول ألا تحبط زوجتك عند قيامها بأمر جديد. ويجب أن تظهر لها أنك مهتم بهواياتها وتثق بقدراتها. ويفضل أن تهتم بتفاصيل عملها، فهي تقدر مدي تفهمك وتقديرك لقدراتها.