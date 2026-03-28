برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:34 مساءً - أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، عن توفر مجموعة من فرص العمل للشباب في إحدى شركات الدهانات والصناعات الكيماوية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، برواتب مجزية وحوافز تأمينية.

التخصصات المطلوبة

شمل الإعلان طلب 23 موظفا وفنيا في التخصصات التالية:

(10) عمال إنتاج.

(3) أفراد أمن.

(3) سكرتارية.

(2) فنى كهرباء كنترول.

(2) أخصائى تصدير.

(1) مهندس ميكانيكا.

(1) مهندس كهرباء.

(1) مندوب مشتريات.

الشروط والمميزات:

المؤهل: متاح للحاصلين على مؤهلات (عالية - متوسطة) حسب طبيعة كل مهنة.

السن: يتراوح ما بين 18 إلى 40 سنة.

الراتب: تبدأ الرواتب من 7,000 جنيه وتصل إلى 12,000 جنيه مصري حسب الخبرة والتخصص.

طريقة التقديم:

دعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التواصل عبر الرقم الهاتفي التالي: 01062445588، أو التوجه لمقر العمل في مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B3.

يذكر أن هذه الوظائف تأتي ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان الحقوق التأمينية والاجتماعية للعاملين.