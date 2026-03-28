وزيرة الإسكان تتابع أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي بزهراء المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:34 مساءً -

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ وربط خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، حيث تم الانتهاء من الأعمال، وجارٍ فتح المياه تمهيدًا لعودتها تدريجيًا للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

ورافق المهندسة راندة المنشاوي كلا من المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونواب رئيس الشركة القابضة، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين واستدامة خدمات مياه الشرب بالمناطق الحيوية بالقاهرة ومنها مدينة نصر والتجمع الثالث، من خلال تدعيم الشبكة الرئيسية، وتقليل الأعطال والانقطاعات المستقبلية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان، من خلال سيارة الطوارئ المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، مجريات الأعمال منذ بدء التنفيذ أمس، حيث اطلعت على تقارير المتابعة اللحظية، وآليات التنسيق بين فرق العمل بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال تنفيذ الأعمال، والتي تضمنت تنفيذ أعمال غلق المحابس، وتفريغ الخط من المياه، وإجراء أعمال القطع والتركيب، إلى جانب إلغاء الخط القديم وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة، بما يضمن جاهزية الشبكة للتشغيل بكفاءة عالية.

كما اطمأنت الوزيرة على جاهزية منظومة التشغيل، والتي تشمل إعادة ملء الخط بالمياه، وتفريغه من الهواء، ثم التشغيل التدريجي بدءًا من محطة مياه الفسطاط، مرورًا برافع زهراء المعادي، ثم رافع أبو عويقل وصولًا إلى رافع التجمع الثالث، بما يضمن استقرار الضغوط وانتظام الخدمة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لعودة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، والتأكد من وصول الخدمة إلى جميع المناطق بالكفاءة المطلوبة فور إعادة التشغيل، مؤكدة على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ورفع درجة الجاهزية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتقليل التأثير على المواطنين.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن ما تم تنفيذه يعكس كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ وتكاملًا بين مختلف الجهات، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية، والتوسع في أعمال إحلال وتجديد الشبكات، بما يحقق استدامة الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين.

كما تفقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رافع زهراء المعادي، أحد الركائز الأساسية بمنظومة نقل المياه بالقاهرة، حيث تبلغ طاقته التشغيلية نحو 600 ألف متر مكعب يوميًا، لتغذية وتوزيع المياه على مناطق مدينة نصر بالكامل، والمقطم، وزهراء المعادي، ومنطقة المستثمرين، والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

واطلعت الوزيرة على منظومة التشغيل بالرافع، والذي يعمل من خلال عنبرين طلمبات يضمان 12 طلمبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة نقل المياه وضمان استقرار الضغوط بمناطق الخدمة، خاصة في أوقات الذروة.