هيئة الرعاية الصحية تعلن تحقيق قفزة نوعية في مشروعها للسياحة العلاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:34 مساءً -

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مشروعها للسياحة العلاجية، مصحوبة بتطور مستوى الخدمات الصحية وارتفاع جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة، بما يعزز من ثقة المرضى الدوليين ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في تحقيق إيرادات بلغت نحو 8مليون دولار، إلى جانب تقديم خدمات طبية وعلاجية لنحو 35 ألف سائح علاجي من 124 دولة، بما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة واتساع نطاق الانتشار الدولي لخدمات الهيئة.

وأضاف أن عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا في إيرادات السياحة العلاجية بنسبة 76.67% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت عائدات العام ذاته نحو 3.7 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق مستهدفات أكثر طموحًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على ترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية موثوقة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر – In Egypt We Care»، من خلال تبني نموذج استباقي لجذب المرضى الدوليين، وتطوير خدمات وحزم علاجية وفق أعلى المعايير العالمية، وبناء منظومة رقمية ذكية ومتكاملة لإدارة رحلة المريض الدولي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع شركات التأمين الخاص وشركات الوساطة التأمينية، بما يسهم في جذب مزيد من المرضى الدوليين، وتعظيم العائد الاقتصادي، وترسيخ تنافسية مصر كمقصد رائد للسياحة العلاجية على المستوى الإقليمي والدولي.