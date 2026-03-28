اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:33 مساءً - يلتقي منتخب السنغال بقيادة نجمه الأبرز ساديو ماني، بطل كأس امم افريقيا لخوض مواجهة قوية مع نظيره منتخب بيرو، وذلك مساء اليوم السبت، في مباراة ودية قوية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة لكأس العالم 2026، في مباراة تعد فرصة مهمة لعشاق الكرة في متابعة مستوى المنتخبين ورؤية التطورات الفنية.

نتائج مباريات السنغال وبيرو قبل مواجهة اليوم

يدخل المنتخب السنغالي المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل المركز 12 عالميًا في تصنيف الفيفا، كما حقق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، ليؤكد جاهزيته واستقراره الفني.

في المقابل، يعاني منتخب بيرو في من تراجع واضح في النتائج، إذ يحتل المركز 53 عالميًا، ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل 4 هزائم.

موعد مباراة السنغال ضد بيرو

من المقرر أن تُقام المواجهة التي ستبعب على ملعب ستاد دو فرانس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لاختبار جاهزية لاعبيه.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد بيرو

لم تعلن أي قناة عربية عن نقل المباراة، فيما اعلن قناة TNT السنغالية إذاعة اللقاء، وتُعد هذه المواجهة فرصة مهمة لكلا المنتخبين لتجربة العناصر المختلفة قبل الاستحقاقات الرسمية، وعلى رأسها كأس العالم 2026، حيث يسعى كل طرف للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.