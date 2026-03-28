سفاح التجمع يصل إلى 4.3 مليون جنيه إيرادات خلال يومين بعد إعادته للسينما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:34 مساءً - حصد فيلم سفاح التجمع بطولة النجم أحمد الفيشاوي أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونين و131 ألفا و824 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه العمل خلال يومين بعد إعادته للسينمات مجددا، 4 ملايين و386 ألفا و46 جنيها.

أحداث فيلم سفاح التجمع

تدور قصة فيلم سفاح التجمع حول قاتل يدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، ويجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات، تنشأ بينه وبين فتاة جميلة علاقة، فيبدأ سلسلة من جرائم قتل عدد من النساء، كاشفًا أعماق النفس البشرية المضطربة، في دراما مشوقة تسلط الضوء على الخوف والهوس والانهيار النفسي.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع، بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، سنتيا خليفة، فاتن سعيد، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، جيسيكا حسام الدين، غفران محمد، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عودة فيلم سفاح التجمع فى السينمات، وقال في بيان: نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة جيهان زكي، لدعمها لصناعة السينما والفنون، وتفهمها الكامل لكل أبعاد الموقف، بما يعكس حرص الدولة على دعم الإبداع وصناعه، كما نؤكد تفهمنا والتزامنا الكامل بتنفيذ جميع الملحوظات الرقابية منذ المراحل الأولى للعمل، في إطار من التعاون والاحترام لكل الجهات المعنية، وانطلاقًا من ذلك، نعلن طرح فيلم سفاح التجمع بجميع دور العرض السينمائي داخل مصر.