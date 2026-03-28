المستشفيات والمصانع ومحطات الوقود.. 4 قطاعات مستثناة من قرار الغلق 9 مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 03:34 مساءً - تبدأ وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الغاز والوقود التي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة التوترات الإقليمية، وتخفيف الأحمال لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية، والذى تضمن الغلق لعدد من الأنشطة بداية من اليوم السبت 28 مارس، في تمام الساعة 9 مساء، حيث يتم تطبق هذه المواعيد طوال أيام الأسبوع، مع السماح بالمد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات يتناول هذا التقرير عددا من الأنشطة يتم استثنائها من القرار لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث يستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية:

1. القطاع الصحي: الصيدليات، والمستشفيات، والمراكز الطبية.

2. قطاع الغذاء: السوبر ماركت، محلات البقالة، الأفران والمخابز، محلات الخضار والفاكهة.

3. القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الاقتصاد.

4. الخدمات الحيوية: محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.

