انت الان تتابع خبر فتيل الحرب الكروية تشتعل نادي النصر يرد بعد الحكم القضائي.. وصفعة كروية قاسية للغاية"إيقاف اللاعب عبد الرزاق حمد الله سنة وتهبيط نادي الاتحاد فوراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعاد نادي النصر إشعال "قضيته" ضد الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مجدداً. وقد رحل حمد الله، البالغ من العمر 32 عاماً، عن النصر في نوفمبر 2021، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وبعد انضمامه إلى الاتحاد، قام مجلس إدارة النصر بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب والنادي العميد، وتلتها مجموعة من العقوبات من لجنة الاحتراف ومركز التحكيم الرياضي السعودي. ووفقاً للمحامي الرياضي خالد الشعلان، فإن الاتحاد وعبد الرزاق حمد الله لم يلتزما بالعقوبات المالية الصادرة عن لجنة الاحتراف ومركز التحكيم حتى الآن.

وأشار الشعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن الاتحاد لم يسدد الغرامة المالية المقدرة بـ500 ألف ريال سعودي، وأيضاً حمد الله لم يسدد المبلغ البالغ 300 ألف ريال.

وكشف الشعلان، المحامي المقرب من النصر، أن الاتحاد وحمد الله مهددان بعقوبات قاسية وفقاً للمادتين 1/4/85 و2/4/85 بسبب عدم سداد الغرامات المالية في قضية النصر حتى الآن.