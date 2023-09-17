انت الان تتابع خبر من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش.. مزارع يعثر على كنز ثمين في مزرعته بساوي ملايين الدولارات وبعد يومين من العثور حدثت المفاجأة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اكتشف مزارع تركي في ولاية أضنة التركية كنزًا مدفونًا تحت الأرض يساوي ملايين الدولارات.

وبفضل الدراسات التي أجريت في أضنة، تم العثور على النفط في أرض مساحتها 50 فدانًا تابعة لأورهان بوهور. صرح بوهور، الذي يملك 3 من الآبار الأربعة عشر الموجودة في المنطقة على أرضه: "لقد سخروا مني واعتبروني مجنونًا عندما قلت منذ سنوات إن هناك نفطًا تحت الأرض. ولكن الآن، أينما ذهبت، يستقبلني الجميع قائلين 'لقد جاء ملك النفط'". وأضاف بوهور قائلاً: "مع استخراج النفط، بدأ أهالي قريتنا يبتسمون أيضًا".

تغيرت حياته: عندما قلت ذلك منذ سنوات، كان الجميع يعتبروني مجنونًا، ولكن الآن ظهرت آبار نفطية جديدة على مساحة 3 آلاف دونم في أضنة جيهان. وأوضح أورهان بوهور، الذي تم العثور على 3 آبار من أصل 14 في المنطقة على أرضه، أنه قبل اكتشاف النفط، كان يلقب بـ"المجنون"، ولكن الآن يُدعى "ملك النفط" أينما ذهب.

"وجدنا النفط من مستوى المياه، إنها مكافأة كبيرة"

تستمر عمليات استخراج النفط بأقصى سرعة في قرية Soysallı في منطقة Ceyhan في أضنة. وتم العثور على آبار نفطية جديدة على مساحة 3000 فدان في المنطقة.

يتواصل استخراج النفط في 14 بئرًا، حيث تقع ثلاثة من هذه الآبار على أرض مساحتها 50 فدانًا وتملكها أورهان بوهور، وفقًا لوزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز. وأكد الوزير أن الأعمال النفطية في قرية سويسالي مستمرة بأقصى سرعة، حيث يعمل حاليًا 150 عاملًا في آبار النفط. وتم إقامة مخيم للعمال في القرية، وأوضح الوزير دونمز أن النفط يتم استخراجه من عمق ضحل يتراوح بين 350 و 400 متر، وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة يعلمون أنه إذا قمت بحفر بئر للري، فعليك العودة إلى هذا المستوى المنخفض مرة أخرى. وأكد الوزير أن قيمة النفط المستخرج تبلغ مليون دولار.

من جانبه، صرح أورهان بوهور الذي تتواصل عمليات استخراج النفط في أرضه قائلاً: "تم حفر ثلاثة آبار على أرضي التي تبلغ مساحتها 50 فدانًا، والعمل مستمر. في الماضي، عندما قمت بحفر بئر للري في الحقل في عام 1997، اكتشفت النفط، ولكن المشروع لم يكتمل عندما أفلست الشركة التي استخرجت النفط. بقيت البئر غير نشطة لمدة 8 سنوات، وفي ذلك الوقت قالوا لي: صب الزيت في حقلك واحرقه، وأكدوا أنه لا يوجد زيت. ولكن بعد ذلك تبين أنني كنت على حق بعدما ثبت أن خط الأنابيب BOTAŞ "Mad" يمر بأرضي ويحمل النفط."

وختم بوهور حديثه قائلاً: "أنا أناشد العالم بأسره".

حتى أنني أساءت مع أشقائي. قالوا لي: "لا تقلق ، سيضيع مجالنا". لم أستمع واستمر. الحمد لله تبين أني على حق. إنها تساهم بحوالي مليار دولار من مجالي لبلدي. الآن حيثما ذهبت ، يقول الجميع ، "لقد جاء ملك النفط". جعلني النفط مشهوراً. إنهم يتصلون من جميع أنحاء العالم. لكنني لست قطب نفط بعد. "

وبحسب تقرير صباح ، قال بحور إن العمال الذين يعملون في آبار النفط سبق أن أقاموا في فنادق في أضنة ، ولكن تم إنشاء معسكر في القرية بسبب زيادة عدد الآبار ، ويجري الإنتاج والتخزين. النفط الخام يتم تحميل النفط المستخرج من الآبار الثلاثة هنا على 12-13 شاحنة في اليوم ويذهب إلى أديامان. من أديامان ، يتم ضخه إلى ميناء إرزين. ومن هناك ، يتجه إلى إزمير عليغا عن طريق السفن ، حيث يتم فصله إلى ديزل."

وقال: "علمت أنه كلما اقتربنا من الأرض كانت الجودة أفضل. ومن هنا يتم استخراج النفط من مسافة قصيرة تصل إلى 400 متر".