الصحة تطبق العمل أونلاين الأحد أسبوعيًا.. والخدمات الطبية خارج القرار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 08:32 مساءً -

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، مؤكدة أن القرار سيقتصر على الإدارات والدواوين دون التأثير على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف ستواصل العمل بشكل طبيعي وبنظام الحضور الكامل، لضمان عدم تعطيل الخدمات الحيوية.

وأشار إلى أن العمل بنظام «الأونلاين» سيُطبق فقط على الجهاز الإداري في الديوان العام للوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات، والقطاعات التي لا تتطلب التواجد الميداني، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة الخاص بترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد أن هذا النظام سيتم تطبيقه بشكل مؤقت يوم الأحد من كل أسبوع، مع استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وانتظام، بما يضمن تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.