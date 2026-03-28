جهود مصرية لاحتواء التصعيد.. وزير الخارجية يجري اتصالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 08:31 مساءً - أجرى الدكتور "بدر عبد العاطي" الذي يشغل منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات الهاتفية رفيعة المستوى، شملت عددًا من نظرائه في أوروبا والمنطقة العربية، في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التوترات المتصاعدة إقليميًا.

اتصال وزير الخارجية مع نظرائه الألماني والسعودي والأردني

شملت هذه الاتصالات كلًا من وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مسؤولين بالمفوضية الأوروبية، حيث تركزت المناقشات حول تطورات الأوضاع المتسارعة والتصعيد العسكري في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وتحدث الوزير خلال هذه المشاورات عن ضرورة التحرك العاجل لتكثيف الجهود الهادفة إلى خفض حدة التوتر، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار البناء تظل الخيار الوحيد لتفادي انزلاق المنطقة نحو موجة من الفوضى ذات عواقب غير محسوبة.

وزير الخارجية يستعرض دور مصر في تهدئه الأوضاع

استعرض عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر عبر اتصالاتها المكثفة وتنسيقها المستمر مع شركائها الإقليميين، لدعم مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في احتواء الأزمة الراهنة وتجنب تداعياتها الخطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جدد الوزير موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج العربي والأردن، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع هذه الدول، واستعدادها للوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.

انعكاسات اقتصادية للأزمة الحالية

تطرقت الاتصالات كذلك إلى الانعكاسات الاقتصادية الواسعة للأزمات الحالية على الاقتصاد العالمي، حيث أشار الجانب الأوروبي إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية ومرونته في مواجهة الصدمات، رغم الضغوط الناتجة عن الاضطرابات الدولية وتأثيرها على معدلات النمو.

وفي ختام المشاورات، اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الدولية لدعم مسارات التهدئة، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خلال المرحلة الراهنة.