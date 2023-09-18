انت الان تتابع خبر «سم قاتل في فاكهة الموز»… عالم يكشف عن مفاجأة خطيرة بشأن أكل الموز… تجنبوا هذا النوع من الموز نهائيا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا شك في أن الموز من بين أكثر الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس، لما له من مذاق رائع وطعم حلو ولذيذ.

يجعل الكبار والصغار يرغبون في تناوله بشدة. بجانب الطعم الرائع، يحتوي الموز على العديد من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد. يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية للجسم. يعتبر الموز مصدرًا هائلًا للطاقة بشكل طبيعي، ولذلك يجد أي رياضي محترف ضمن برنامجه الغذائي. ومع ذلك، لم يخبرك أحد متى يصبح الموز ضارًا، وهو ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال.

أجروا العلماء جيان ساوتيان ولياو جيه من جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية أبحاثًا حول الموز، وقد أوضحا في مقال سابق لهما وجود خطر صحي يهدد الإنسان نتيجة تناول الموز، ويرجع السبب إلى وجود العنصر المشع في الموز. وقد استطرد العلمان في حديثهما عن الموز، مشيرين إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم-40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبًا على الصحة.

في سياق مختلف، كشف كل من "جيان ساوتيان وليأو جبه" عن أن الكمية السابقة المذكورة من هذا المركب الضار تعتبر ضئيلة جدًا. بالفعل، تبلغ جرعة الإشعاع التي يتم تلقيها من تناول موزة واحدة حوالي 0.0778 ميكروسيفرت. وبالمقارنة، فإن جرعة الإشعاع التي يتم تلقيها من التصوير المقطعي المحوسب للصدر تعادل 70 ألف موزة.