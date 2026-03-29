تطورات.. القبض على عناصر من حركة حسم الإرهابية متورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:27 مساءً - أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، بالقبض على عناصر من حركة حسم الإرهابية متورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة.

ومن خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم ، وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ 7 يوليو 2025، من مداهمة مقر اختبائهم بالجيزة، وتبادل إطلاق النار معهما مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على المخطط وهو القيادي الإخواني الإرهابي الهارب، علي محمود محمد عبد الونيس (تم القبض عليه).