وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان.. ويؤكد: كرامة الإنسان أولوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:27 مساءً - في استجابة إنسانية سريعة تعكس حرص وزارة الأوقاف على دعم القيم الأخلاقية والاجتماعية، وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بسرعة التواصل مع أحد المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك عقب تداول مقطع مصوَّر له عبّر فيه عن حزنه مما تعرض له من تعليقات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له مع أبنائه.

وأكد الوزير تقديره الكامل لهذا الإنسان العزيز الكريم، مشددًا على أن كرامة الإنسان وصون مشاعره مسئولية مجتمعية، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم النماذج الإيجابية، وتعزيز روح الاحترام والتراحم بين أفراد المجتمع.

وقد كلف وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف أسوان بالتوجه إلى هذا السيد الكريم في محل إقامته بقرية دراوة، ونقل تحياته وتقديره الشخصي له ولأسرته، مع إعداد مذكرة تفصيلية عن حالته الاجتماعية والاقتصادية، ومصادر دخله، ومن يعول، ورصد أي احتياجات صحية أو معيشية له أو لأفراد أسرته، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم ورعاية.

كما وجّه الوزير بدراسة أنسب آلية لتكريم هذا السيد الكريم وأبنائه بما يحقق الهدف المنشود دون تحميلهم مشقة الانتقال، مراعاةً لظروفهم، وبما يعكس اهتمام الدولة بتكريم المواطنين ودعمهم معنويًّا ومجتمعيًّا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الأوقاف، وسعيها المستمر إلى ترسيخ قيم الرحمة والتكافل ومواجهة السلوكيات السلبية بالقدوة السلوكية، وبناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والتقدير الإنساني.