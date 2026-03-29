مقتل 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:26 مساءً - أفادت تقارير إعلامية بأن هجوم جوي مشتركًا شنته قوات أمريكية وإسرائيلية على مدينة أصفهان جنوب غرب طهران أسفر عن مقتل أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ردود الحرس الثوري على هجوم أمريكا وإسرائيل

رد الحرس الثوري على الهجوم بإعلان عزمه استهداف الجامعات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة معتبرًا هذه المؤسسات أهدافًا مشروعة وذلك في محاولة للرد على الضربات التي استهدفت مؤسسات تعليمية في إيران.

وأوضح البيان أن الهجوم طال مؤسسات مثل جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران وحذر الحرس الطلاب والعاملين وسكان المناطق المجاورة بالبقاء على مسافة آمنة لا تقل عن كيلومتر واحد من الحرم الجامعي.

مطالبة إيران بإدانة الهجمات

كما طالب الحرس الثوري الحكومة الأمريكية بإصدار بيان رسمي لإدانة هذه الهجمات بحلول 30 مارس 2026 مهددًا بتوسيع نطاق الضربات لتشمل أكثر من مؤسستين إذا لم يتم تلبية هذا الطلب.