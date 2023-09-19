انت الان تتابع خبر مذيعة خليجية نسيت لدقائق أنها على الهواء مباشرة وفعلت هذا الشيء المخجل والمعيب أمام الجميع واشعلت غضب كل المتابعين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم رصد مقطع فيديو على قناة "أسرار لم تكن تعرفها" على اليوتيوب يظهر أبرز المواقف المحرجة التي تعرضت لها المذيعات والمذيعون على الهواء مباشرة.

تم التركيز في المقطع على إحدى المواقف المحرجة التي تعرضت لها مذيعة خليجية والتي نسيت أنها على الهواء ووقعت في موقف محرج لا يحسد عليه.

في الفيديو، ظهرت المذيعة الخليجية وهي تتحدث مع مذيع آخر من الخليج عن "الفكس" وما إذا كان يستخدمه أم لا.

حاول المذيع التهرب من السؤال، لكن المذيعة أعادت له السؤال بطريقة أكثر وضوح وسألته عما إذا كان يستخدم الفكس للبرودة أم السخونة. أجابها المذيع بأنه يستخدمه للبرودة، فردت عليه بتعليق "قليل أدب".

الفكس هو مرهم يصرف دون وصفة طبية، ويستخدم لعلاج حالات معينة مثل الاحتقان والكحة. وقد أثار هذا الحديث المحرج اندهاش المشاهدين وتسبب في موجة من الضحكات.

في لقطة أخرى في الفيديو، ظهرت مذيعة قناة BBC وهي تقدم نشرة الأخبار ودخلت في نوبة ضحك لم تستطع التوقف عنها رغم محاولاتها المتكررة. وقد نالت هذه الموقف الطريف انتباه الجمهور وأثارت ابتساماتهم