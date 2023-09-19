انت الان تتابع خبر نهاية العالم تقترب بقوة كبيرة ..مدينة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الكرة الأرضية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتابع فريق التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي" احتمالية تسجيل مدينة مكة المكرمة، درجات حرارة قد تكون الأعلى على العالم ليوم الأربعاء؛ وذلك نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية شديدة الحرارة.

وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم الأربعاء بهبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية. يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددًا لتصل إلى مستويات تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية؛ مما سيؤدي إلى سيطرة أجواء لاهبة ومرهقة بشكل عام، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من الجمعة.

يشدد "طقس العرب" على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري:

- عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر.

- شرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظرًا للتخزين الحراري داخل المركبة.

- عدم ترك جهاز الشحن المتنقل الخاص بالهاتف داخل المركبة لاحتمالية انفجاره.