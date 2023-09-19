وصفة فرعونية سميت ب وصفة الفحولة ستجعل ادائك في غرفة النوم يجنن زوجتك ولن تصدقه ابداً !!

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الرياض - روايدا بن عباس - لا شك أن العسل يعتبر علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض، وخاصة تلك التي تتعلق بالخصوبة وزيادة القدرة والرغبة الجنسية. ومن الإضافات المهمة التي تعزز فوائد العسل النقي هي "حبة البركة".

أكدت الدكتورة نيفين رضا، أخصائية الباطنة، أن خليط العسل وحبة البركة السوداء هو واحد من أهم الوصفات التي يمكن تناولها يوميًا. يمكن تناول ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط صباحًا ومساءًا للحد من مشكلات الخصوبة وزيادة القدرة الجنسية. فالعسل يزيد من نشاط الجسم وطاقته، ويعزز قدرة الرجل الجنسية بشكل خاص. وإضافة حبة البركة السوداء إليه يزيد من فوائده بشكل كبير.

وتوضح الدكتورة نيفين أن حبة البركة تحتوي على عناصر هامة للجسم وزيادة طاقته، بالإضافة إلى النيجيلون الذي يعتبر مادة مفيدة وساحرة ومكون أساسي لتعزيز طاقة الجسم وتحسين سريان الدم فيه. وبالتالي، يتحسن معدل الجهد والطاقة في الجسم بشكل عام.

أما بالنسبة للرجال، فإن طحن حبة البركة وإضافتها إلى العسل يعد خليطًا سحريًا لمقاومة آثار الضعف الجنسي بكافة أشكاله. فهو يقلل من ضعف الرجل ويزيد من القدرة الجسدية ويساعد على تحسين وظائف المخ. ومن خلال تحسين وظائف الجسم بشكل عام، يتحسن أيضًا الأداء الجنسي والقدرة الإنجابية.