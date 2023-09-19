انت الان تتابع خبر احبس انفاسك واتفرج الفيديو.. ثلاثة شباب كويتيين يصارعون الموت بالغرق وسط الأمواج العنيفة لمدة ثلاث ساعات كاملة وما حدث معهم بعدها تدمع له العين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثّق مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام كويتية، لحظة نجاة ثلاثة مواطنين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.



وأظهر الفيديو صعود الشبان الثلاثة لأحد القوارب الصغيرة، بعد إنقاذهم من الغرق، فيما أكّدوا أنهم كانوا يشعرون بأن الموت يحيط بهم.ومع وصولهم للشاطئ، شوهد أحد الأشخاص الثلاثة وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.



ودائما ما تثير حوادث الغرق في الكويت، حالة من التفاعل بفعل اعتبارها متكررة بشكل ملحوظ، وسط جهود من السلطات لاحتوائها.



غريق كل شهر في الكويت

وفي أغسطس الماضي، قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، إن الكويت تسجل غريقا، بشكل شهري على مدار 30 شهرا.



وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات بهدف التوعية ورفع مستوى ثقافة السلامة للوقاية وحسن التصرف مع حالات الغرق.



إنقاذ 3 أشخاص بعد غرق قاربهم

وقبل أيام، أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص غرق قاربهم قرب مسنّة الفنطاس.



وأفادت “الإطفاء”، بأن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية، يفيد بغرق قارب صغير بالقرب من مسنّة الفنطاس، فتمّ توجيه فرق إطفاء من مراكز الشعيبة والسالمية للإطفاء والإنقاذ البحري إلى موقع البلاغ.



وعند وصول الفرق تبيّن أنه غرق قارب وكان على متنه 3 أشخاص، وتم إنقاذهم وتسليمهم للطوارئ الطبية وهم بحالة سليمة.