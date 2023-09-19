انت الان تتابع خبر سعودي يقع في فخ زوجته المغربية بعدما اشتري لها سيارة ومنزل.. وبعد أن قدم لها كل مايملك كانت المفاجأة القاتلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض مواطن سعودي للنصب والخداع من قبل زوجته المغربية وأهلها، حيث قاموا بسلبه كل ما يملك ثم تركوه وحيداً. وفي مقابلة مع قناة شوف تي في المغربية، كشف الرجل السعودي تفاصيل قصته المروعة.

وبين الرجل كيف تعرض للخيانة من قبل زوجته المغربية، بعدما قام بشراء منزل وسيارة لها وقدم لها كل ما يملك من مال. واكتشف فيما بعد أنها تخونه مع رجل سعودي آخر يزور المغرب للسياحة. وأوضح المواطن السعودي أنه تعرض لعملية نصب كبيرة بسبب عدم حصوله على إقامة رسمية في المغرب، ولكنه كان يثق في زوجته ولم يتوقع خيانتها له.

وأضاف: "أهل زوجتي نكروا معرفتهم بي وبأنني زوج ابنتهم. وفي إحدى المرات، قدم شخص آخر من السعودية وزار زوجتي وجلس معها وتطورت العلاقة بينهما إلى أن دخلا في علاقة محرمة. وقد قررت ترك كل هذه المعلومات للأمن ليقوموا بالتحقيق في الأمر".

وتابع المواطن السعودي: "كانت زوجتي تسرق المال من المنزل وترتب أمورها وتخرج مع شخص آخر وتسافر معه إلى دولة أخرى وتقضي عدة أيام هناك. وعندما تعود، تقول لي إنني لا أستحقها وترغب في إنهاء الزواج. وهناك العديد من العلاقات التي كانت لها مع سعوديين وخليجيين، وأهلها يعلمون بكل هذا".

أشار الشاب إلى أنه كان على علم بخيانة زوجته له من قبل، وعرف الدليل واستخدم الكاميرات لتوثيق ذلك، وعلى الرغم من ذلك قرر أن يسامحها. وأوضح قائلاً: "لدي خط أحمر، زوجتي في السعودية كانت تتحدث مع رجل عبر الهاتف، وكانت هذه المكالمة عادية تبحث عن فرصة عمل، ولكن قررت أن أطلقها بسبب ذلك. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل عندما أرى خيانتها بعيني وأحاول أن أسامحها؟". وفي النهاية، عبر الشاب عن أمله في أن يصل صوته إلى الجهات الأمنية في المغرب وأن يتم القبض على زوجته.