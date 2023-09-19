انت الان تتابع خبر تدنيس الارض المقدسة... بحركات مغرية وخادشة..فتيات سعوديات منقبات يقمن بهذا الأمر الجنوني في الشارع وامام الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الفتيات وهن يرقصن خلال كشتة. يظهر الفيديو الفتيات وهن يرتدين عباءات سمراء ونقاب، ويتمايلن على أنغام الموسيقى.

أثار هذا المقطع حالة من الجدل بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلاً: "الكشتة كانت جميلة والرقصة كانت جميلة، ولكن كان من الأفضل لو كانت بين الفتيات فقط". وعلق آخر قائلاً: "يبدو أن هذه الكشتة كانت خاصة، كيف انتشر هذا المقطع بهذه السرعة؟".

وأضاف مستخدم آخر: "بداية، يبدو أن هناك كشتة تجري في أرض معروضة للبيع في الحي الذي يعيشون فيه".