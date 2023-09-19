انت الان تتابع خبر ولا الجن الازرق يعرفها .. لن تصدقوا ما يحدث عند وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته الامامية معلومة مفيدة جدا ياريتني عرفتها من زمان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عندما تضع هاتفك مقلوبًا على شاشته، ستكتشف أشياء لا تصدق. فلا شك أن الجميع يستخدم الهاتف في حياتهم اليومية، ولكن هناك أسرار مخفية حول استخدامه بطرق أخرى قد تبدو غريبة نوعًا ما. واحدة من هذه الأمور هي وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته، وقد تتساءل عن فائدتها. ومع ذلك، هذا الوضع له العديد من المزايا التي قد لا يعرفها الكثيرون، وسنستعرض بعضها في السطور التالية.

أولًا، عندما تضع هاتفك مقلوبًا، فإن ذلك يحمي الكاميرا الخلفية من الخدوش. وبالتالي، يمكنك الاستمرار في التقاط صور واضحة ومرضية طوال فترة استخدام الهاتف دون أي مشاكل.

ثانيًا، وضع الهاتف مقلوبًا يسمح للبطارية بالحصول على تهوية. على العكس من ذلك، عندما يتم وضعه بالطريقة العادية، قد يرتفع درجة حرارة الهاتف وبالتالي درجة حرارة البطارية. وهذا يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي.

ثالثًا، وضع الهاتف مقلوبًا يحافظ على صوت الهاتف. فمستشعرات الصوت موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، وعند وضعه بالطريقة المعتادة، قد تتأثر هذه المستشعرات بسبب رقتها. ولذلك، من المفضل وضع الهاتف مقلوبًا للحفاظ على جودة الصوت.

وأخيرًا، للحفاظ على هاتفك المحمول لأطول فترة ممكنة، يجب تجنب استخدامه عندما يكون ساخنًا، وتجنب تعريض شاشته لأشعة الشمس العالية لفترات طويلة. فدرجات الحرارة العالية تقلل من عمر المكونات الداخلية للهاتف.

عدم تحميل الكثير من التطبيقات على الهاتف والاكتفاء بالتطبيقات الضرورية فقط يمكن أن يسبب ضغطًا كبيرًا على ذاكرة تخزين الهاتف، وهذا يؤثر على أداء الهاتف ويجعله بطيئًا. لذلك، من الأفضل اختيار التطبيقات التي تحتاجها بعناية وتجنب تحميل التطبيقات الغير ضرورية.

يجب أن يتم استخدام الشاحن الأصلي للهاتف وعدم استخدام الهاتف أثناء وضعه في الشاحن إلا للضرورة القصوى. كما يجب أن يتم إزالة الهاتف من الشاحن فورًا بعد إتمام شحنه ووصول البطارية إلى 100%. فترك الهاتف في الشاحن بعد اكتمال شحنه يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطارية وتلفها. لذلك، من الأفضل أن تتبع هذه الإرشادات للحفاظ على صحة البطارية وتجنب أي مشاكل في المستقبل.

يمكن حماية الهاتف من الأتربة والمياه والصدمات عن طريق شراء واقي للهاتف من الأمام والخلف. هذا سيساعد في الحفاظ على كفاءة تصوير الهاتف وجودة صوته. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تنظيف الهاتف بانتظام باستخدام منظفات متخصصة للهواتف. يجب أيضًا حماية شاشة الهاتف بوضع غطاء شفاف عليها للحفاظ على نظافتها وعدم تلفها.

لا ينصح أبدًا بتجاهل تحديثات الهاتف عند وصول إشعار بإمكانية تحميلها. فالتحديثات تحمل العديد من الفوائد، بما في ذلك إصلاح الثغرات في النظام القديم وتحسين أداء الهاتف بشكل عام. لذلك، يجب تحميل وتفعيل هذه التحديثات فور وصولها للهاتف للحفاظ على أمان الهاتف وتحسين أدائه.