انت الان تتابع خبر فاكرين المرأة آكلة طفلها في مصر.. لن تصدق ما اعترفت به في محكامتها الأخيرة وجعلت القاضي ينهار باكيًا في منتصف الجلسة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انهارت السيدة المصرية المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء وطهي بعضها وأكله، في المحكمة؛ وذلك خلال تعليقها على مناقشة اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بفحصها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والدافع وراء جريمتها التي هزت الرأي العام.

وارتفع صوت السيدة وكأنها تستغيث أمام المحكمة حين قالت: والله العظيم انا سليمة عاوزين يضيعوا سمعتي.وفقا لموقع القاهرة 24.تعاني من وسواس.

وأكدت ممثلة اللجنة الخماسية المسؤولة عن فحص المتهمة أمام المحكمة على أن المتهمة تُعاني من وسواس دفعها لارتكاب جريمتها وقتلها طفلها خوفًا من أن يتعرض لـ السم والقتل، في إشارة إلى أن نتيجة فحص السيدة تؤكد أن نسبة ذكاء المتهمة أقل من المتوسط.

تم رفع الجلسة بعد ذلك

قالت اللجنة الخماسية خلال محاكمة السيدة: المتهمة لم تراوغ أو تزعم الجنون، وبعد 5 دقائق من بداية الجلسة نشبت مشادة بين ممثلة اللجنة والقاتلة تسببت في رفع جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بالشرقية.

معمول لي عمل

وكانت المتهمة هناء محمد حسن، ربة المنزل البالغة من العمر نحو سبعة وثلاثون عامًا، المعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس قاتلة طفلها، قد أكدت مرارًا أنها لا تُعاني من الجنون؛ حيث قالت عدة مرات: أنا مش مجنونة.. أنا معمول لي عمل.