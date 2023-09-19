انت الان تتابع خبر مصرية ضبطت زوجها بوضع مخل ومعيب مع مجموعة فتيات داخل غرفة النوم... لن تصدق ما فعلته بهم وجعلت أصواتهم تصل لنهاية الشارع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نهى تنتظر النوم وتتحدث مع الفتيات عبر الإنترنت وتمارس العلاقات الحميمة معهم عبر الكاميرا. ويدعي أمام عائلته أنه شخص محترم ومستقيم، ولكن الحقيقة تكون عكس ذلك تمامًا. وعندما هددته بإخبار عائلته، فوجئت بأنه يسبها ويتحدث عن شرفها ويقول لعائلته أنه يشك فيها.

هذه الكلمات تأتي من نهى داخل قاعة المحكمة العائلية، حيث تقدمت بطلب للطلاق من زوجها بسبب اكتشافها خيانته وعدم قدرتها على الاستمرار في العيش معه.

ضربني وبكى وشتمني واتهمني، يخاف من أن يكشف عنه أمام عائلته عندما اكتشفت أنه ينتظر النوم ويتحدث مع الفتيات عبر الإنترنت ويمارس العلاقات الحميمة معهم عبر الكاميرا. ويدعي أمام عائلته أنه شخص محترم ومستقيم، ولكن الحقيقة تكون عكس ذلك تمامًا. وعندما هددته بإخبار عائلته، فوجئت بأنه يسبها ويتحدث عن شرفها ويقول لعائلته أنه يشك فيها.

هذه الكلمات تأتي من نهى داخل قاعة المحكمة العائلية، حيث تقدمت بطلب للطلاق من زوجها بسبب اكتشافها خيانته وعدم قدرتها على الاستمرار في العيش معه.