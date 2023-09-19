تحذير عاجل وسريع لجميع المحلات بالسعودية من فتاة شيطانة متنكرة تقوم بهذه العمل المريب تعرف على شكلها!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على امرأة قامت برشوة صيدلي في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية بمبلغ قدره 12 ألف ريال سعودي. وجاءت الرشوة كتبادل مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو.

ووفقًا للبلاغ الصادر، قامت السيدة بإرسال بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لشراء الحقن، وعندما شكت بها الهيئة، قبلت السيدة العرض المالي المذكور ووافقت على الاتفاق. وعندما وصلت إلى الصيدلية لاستلام الحقن، تم القبض عليها بالجرم المشهود.

انتشرت القصة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد البحث عن ماهية حقنة هرمون النمو. وتبين أن هذه الحقنة تساعد النساء في بعض الحالات على زيادة الخصوبة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

هذا الحادث يعكس الجهود المستمرة للقوى الأمنية في مكافحة الفساد وضمان سلامة المجتمع. ويجب أن يكون هناك رد فعل حازم من قبل الجهات المعنية لمحاسبة الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال الغير أخلاقية وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.