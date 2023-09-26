انت الان تتابع خبر كابوس الكويكب الفتاك: كويكب (بينو) يهدد كوكب الأرض بقوة تفوق 24 قنبلة ذرية كبيرة اكتشف تفاصيل صادمة عن هذا الاصطدام المحتمل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا للتقارير الصحفية، تعمل وكالة ناسا حاليًا على منع اصطدام الكويكب بينو بالأرض منذ سبع سنوات. وعلى الرغم من أن فرص اصطدامه بالأرض تقدر بـ 1 من 2700 فقط، إلا أن فريق ناسا صنفه على أنه واحد من "أكثر الكويكبات المعروفة خطورة".

في أسوأ السيناريوهات المحتملة، إذا اصطدم بينو بالأرض، سيكون لديه قوة تعادل 1200 مليون طن من الطاقة، أي أن قوته ستكون 24 ضعفًا من أقوى قنبلة نووية تم تفجيرها على مر التاريخ.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد علماء الفلك أن الكويكب بينو قد يسبب دمارًا قاريًا إذا اصطدم بالأرض. عندما أرسلت ناسا مركبتها الفضائية لاستكشاف الكويكب في 8 سبتمبر 2016، كان جزءًا من مهمتها تتبع بينو لمدة عامين من 2018 إلى 2020 لجمع البيانات وتحسين حساب مساره المستقبلي.



وقال أحد العاملين في وكالة ناسا إنهم تمكنوا بالفعل من دراسة الكويكب بينو بشكل جيد، وبدأوا في إعداد الحسابات النهائية لتقدير المخاطر التي يمكن أن يشكلها بينو عند مروره بالقرب من الأرض في عام 2135.