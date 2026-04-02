كشفت منصة mbcshahid عن موعد عرض الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة".

ويعرض الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" ابتداء من يوم الأحد 12 أبريل.

وكان هشام ماجد كشف أن سبب عدم مشاركته في موسم رمضان 2026 هو انشغاله بتصوير الموسم الجديد من مسلسل "اللعبة".

وقال هشام ماجد: "أنا متحمس لمسلسل اللعبة أوي، فاضل له 9 أيام تصوير".

فيما عبرت ميرنا جميل عن حماسها للموسم الجديد من المسلسل قائلة: "الجزء الخامس من اللعبة فيه مفاجأت كتير وفي نظري أحلى جزء في الأربع أجزاء اللي فاتوا وأهم جزء فيهم ويارب يعجب الناس".

وتابعت ميرنا جميل:"إحنا بقالنا سنة بنصوره ولسه مخلصناش هو مكتوب حلو معانا كتاب شاطرين ومعانا هشام ماجد وشيكو ومعتز التوني شاطر في الكتابة والمواقف والارتجال ومعاكي كوميديانات تانيين بيجودوا عن اللي مكتوب".

ومسلسل "اللعبة 5" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف.