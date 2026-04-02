حاتم صلاح يعلن وفاة والده بكلمات مؤثرة ويكشف موعد الجنازة أعلن الفنان حاتم صلاح وفاة والده صلاح علي رفاعي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك في منشور مؤثر عبر خل إقرأ المزيد

أعلن الفنان حاتم صلاح وفاة والده، صلاح علي رفاعي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، في منشور مؤثر عبّر خلاله عن حزنه العميق لفقدان والده.

ونشر حاتم صلاح نعيًا مؤثرًا قال فيه: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي في ذمة الله ورحمته.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر يوم الخميس في مسجد آل رشدان، على أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى عقب الصلاة مباشرة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من المقربين.

كما دعا حاتم صلاح الجميع إلى الدعاء لوالده، قائلاً: اللهم ارحمه واغفر له، ونقه من الذنوب والخطايا، وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.