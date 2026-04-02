لقاء الخميسي تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لها بنبرة يغلب عليها الحدة والاستياء أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلوم إقرأ المزيد

بنبرة يغلب عليها الحدة والاستياء، أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات خاطئة عنها، أو يكتب تعليقات مسيئة تقلل من شأنها وتشوه صورتها عمدًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت لقاء الخميسي، عن هذا الأمر، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "الفيسبوك"، قائلة من خلاله: "إنذار أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات الفيس بوك أو الإنستغرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معاها بشكل قانوني يمنتهى السرعة.. محامي العائلة".

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد عادت إلى صدارة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها برفقة زوجها، حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، داخل أحد معارض الفن التشكيلي.

وأثار الظهور المشترك تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصةً بعد أزمة زواج عبد المنصف من الممثلة إيمان الزيدي بدون علم زوجته لقاء الخميسي.

وظهرت لقاء في الصور التي تم تداولها بشكل واسع، وهي تمسك بذراع زوجها محمد عبد المنصف وتنظر إليه بحماس، في حين بدا هو بملامح هادئة دون تعبير واضح، إضافة إلى أنه فى معظم مقاطع الفيديو لم يظهر حماسه للحدث الذي تواجد فيه، ما أدى إلى انقسام آراء المتابعين بين من رأى أن العلاقة بينهما تسير بشكل طبيعي، وآخرين اعتبروا أن هناك توتراً وأن الزوج لا يبدو سعيداً.