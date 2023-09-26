انت الان تتابع خبر جربوها ولن تندموا.. طبيب يكشف عن طريقة فعالة لإنقاص الوزن من 5 إلى 7 كيلو خلال أسبوعين فقط..معجزة لا تصدق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور عبدالغني عيسى عن طريقة فعالة لإنقاص الوزن من 5 الى 7 كيلو في أسبوعين. وأوضح الدكتور عيسى في مقطع فيديو أن الطريقة تعتمد على نظام غذائي يركز على تناول السوائل فقط. وتشمل هذه السوائل عصائر طبيعية بنسبة 100%، بدون سكر، وحليب وزبادي خالي الدسم، والجبنة خالية الدسم. بالإضافة إلى ذلك، يجب تناول شربة وقطعة صغيرة من اللحم أو الدجاج في اليوم، ولا يجب أن تتجاوز هذه الكمية جرام واحد.

وأكد الدكتور عيسى أن هذه الطريقة قد تكون خاصة بالأشخاص الذين يعانون من زيادة في حجم الكبد أو وجود دهون على الكبد. فعند اتباع هذا النظام الغذائي، ستقل حجم الكبد وتقل الدهون بشكل كبير.