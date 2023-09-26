انت الان تتابع خبر الى كل مريض بالسكر التراكمي والدم اخيراً انتهت معاناتك وحرمانك من اليوم.. داوم على كوب واحد من هذا المشروب « السحري الجبار » بعد العشاء يخفض السكر بالدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين وألامه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك مشروبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. وتشير دراسة جديدة إلى أن شرب الكمبوتشا يمكن أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تم تقديم هذا المشروب العصري لمجموعة من الأشخاص وطلب منهم تناوله يومياً مع العشاء لمدة أربعة أسابيع. وقضوا أربعة أسابيع أخرى في شرب مشروب آخر، كان مشابهاً في النكهة والمظهر، لذلك لم يتمكنوا من معرفة الفرق بينهما. وبعد أربعة أسابيع من شرب الكمبوتشا - وهو مشروب يتم صنعه بتخمير الشاي بالبكتيريا والخميرة - لاحظ المتطوعون انخفاضاً كبيراً في مستوى السكر في الدم، بينما لم يحدث ذلك مع المشروب الآخر. ويجب الإشارة إلى أن هذه النتائج مستندة إلى تحليل سبعة أشخاص فقط في الدراسة، ولذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث للتأكد من صحة هذه النتائج.

ومع ذلك، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الكمبوتشا قد تزيد من نسبة البكتيريا الصحية التي تعيش في الأمعاء، والتي قد تؤثر بدورها على عملية التمثيل الغذائي وتؤثر على مستوى السكر في الدم.

يمكن لهذا المشروب أيضًا أن يساعد في تجديد خلايا بيتا التي تنتج هرمون الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم. ولكن يبدو أيضًا أنه قد يكون له تأثير فقط بسبب ملء المعدة عند شرب الكمبوتشا، مما يؤدي إلى تقليل معدل الأكل.

وقال الدكتور دان ميرينشتاين، المعد المشارك في الدراسة من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة: "على حد علمنا، هذه هي أول تجربة إكلينيكية تفحص تأثيرات الكومبوتشا على مرضى السكري. هناك الكثير من الأبحاث التي يجب القيام بها ولكن هذا واعد للغاية".

طلبت الدراسة من المشاركين شرب كل من مشروب الكمبوتشا ومشروب غير الكمبوتشا، مع ثمانية أسابيع راحة. وهذا يعني أنهم يمكنهم مقارنة تأثير كلا المشروبين على نفس الشخص، مع نفس النظام الغذائي ونمط الحياة العادي. انخفض متوسط نسبة السكر في الدم لدى المشاركين، بعد شهر من شرب الكمبوتشا، من 164 إلى 116 ملغ/دل من الدم.

يعتبر التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم أمرًا هامًا في مرض السكري لمحاولة تجنب المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقرح السكري التي يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف ومشاكل في العين.

تم قياس نسبة السكر في دم المشاركين باستخدام اختبار الدم بوخز الإصبع بعد الصيام قبل الإفطار.

أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition أن الفرق في نسبة السكر في الدم بعد تناول الكمبوتشا يبدو أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم في البداية.

تم إنتاج الكمبوتشا المستخدمة في الدراسة من قبل شركة تجارية. ويقول الباحثون إنه يجب أن تكون معظم مشروبات الكمبوتشا متشابهة إلى حد ما في مكوناتها من البكتيريا والخميرة. وتعتبر الكمبوتشا مشروبًا مصنوعًا من التخمير الطبيعي للشاي الأسود أو الأخضر. وتتميز بفوائد صحية محتملة مثل تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين الجهاز المناعي، وتقليل التوتر والقلق. وتحتوي الكمبوتشا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الضرورية. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن الكمبوتشا قد تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين وظائف الكبد.

وعلى الرغم من فوائدها المحتملة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو يتناولون أدوية معينة استشارة الطبيب قبل تناول الكمبوتشا. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتم تخزين وتناول الكمبوتشا بعناية لتجنب التلوث البكتيري والخميري.

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تجربة الكمبوتشا في المنزل، يمكن شراء مجموعات تخمير الكمبوتشا وتتبع إرشادات التحضير بدقة. وفي النهاية، يجب أن يتذكر الأشخاص الاستمتاع بالكمبوتشا بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام.