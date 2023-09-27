انت الان تتابع خبر اللقطات الذي ابكت العالم العربي..أول فيديو يوثق لحظة اغتيال البلوغر العراقي نور بي إم أمام منزله في بغداد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق لحظة مقتل البلوغر العراقي محمد نور سمير، المعروف باسم "نور بي إم"، في مقطع فيديو يظهر مسلحًا مجهول الهوية يقف بجوار دراجة نارية أمام منزله في بغداد. الفيديو يظهر الشخص الملثم وهو يختبئ خلف شجرة قبل أن يطلق النار على البلوغر.

يبدو المسلح وهو ينظر حوله بحذر للتأكد من عدم وجود أي شهود قبل أن يقوم بتنفيذ الجريمة. ثم يستغل فرصة دخول البلوغر إلى سيارته ويقترب منه ويطلق النار عليه قبل أن يركب الدراجة النارية ويفر هاربًا.

تم الإعلان عن فتح تحقيق في الحادث من قبل الشرطة العراقية، وقد أكد مصدر في الشرطة أن المسلح المجهول أصاب البلوغر بثلاث رصاصات مما أدى إلى وفاته. لم تتضح بعد دوافع الجريمة أو هوية الجاني، ولكن يتم التحقيق في الواقعة.