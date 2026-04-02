وسام أبو علي يحسم الجدل.. رسالة واضحة لـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:15 مساءً - وجه الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي، رسالة حاسمة إلى إدارة الأهلي، بشأن مستقبله وإمكانية عودته إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الأنباء حول اقتراب عودته لناظي القرن الأفريقي، في الانتقالات الصيفية

موقف واضح من وسام أبو علي حول العودة للدوري المصري

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أنه تواصل مع اللاعب مؤخرًا، حيث أوضح وسام أبو علي بشكل صريح أنه لا ينوي الانتقال إلى أي نادي داخل الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وشدد اللاعب على أن كل ما يتردد بشأن تفاوضه مع أندية مصرية أخرى غير صحيح، مؤكدًا تمسكه بموقفه الحالي وعدم فتح باب التفاوض داخليًا.

الأهلي الخيار الوحيد لوسام أبو علي

أوضح وسام أبو علي، خلال حديثه، أنه في حال قرر العودة إلى الدوري المصري مستقبلًا، فلن يرتدي قميص أي فريق سوى النادي الأهلي، رافضًا فكرة اللعب لأي نادي منافس.

ويعكس هذا التصريح ارتباط اللاعب الكبير بالقلعة الحمراء، رغم رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يمتلك اللاعب في الوقت الحالي عدة عروض خارجية، ويُفضل الاستمرار في مشواره الاحترافي خارج مصر، خاصة بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى كولومبوس كرو في صفقة قياسية بلغت 7.5 مليون دولار، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وهو ما يجعل عودته في الوقت الحالي أمرًا معقدًا من الناحية المادية.