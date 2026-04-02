الأهلي المصري يحسم موقفه.. حقيقة عودة وسام أبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:15 مساءً - كشفت تقارير صحفية من مصادر داخل اورقة النادي الأهلي المصري حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مفاوضات لإعادة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف الأهلي من التعاقد مع وسام أبو علي

أكد المصدر أن إدارة الأهلي لم تناقش حتى الآن فكرة استعادة وسام أبو علي بشكل رسمي، موضحًا أن كل ما يُثار في هذا الشأن لا يتعدى كونه اجتهادات، في ظل عدم فتح الملف داخل النادي خلال الفترة الحالية.

ورغم ذلك، شدد على أن اللاعب يُعد من أفضل المهاجمين الذين ارتدوا القميص الأحمر في السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة تواجده مع الفريق.

أوضح المصدر أن إدارة الأهلي تنوي فتح ملف عودة وسام أبو علي مع نهاية الموسم الجاري، لكن الأمر سيظل مرتبطًا بعدة عوامل مهمة، على رأسها رغبة اللاعب نفسه في العودة، إلى جانب المطالب المالية للنادي الأمريكي.

كما أشار إلى أن قيمة الصفقة قد تمثل عائقًا، خاصة أن الأهلي باع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار، وهو ما يجعل استعادته تحتاج إلى اتفاق مالي مناسب لا يرهق خزينة النادي.

أرقام مميزة لـ وسام أبو مع الأهلي

وخلال فترة تواجده مع الأهلي، شارك وسام أبو علي في 60 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليُثبت نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الفريق خلال الفترة الماضية.

كما توج اللاعب بلقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفًا، وحقق مع الفريق 4 بطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الدوري المصري مرتين والسوبر المحلي.

صفقة قياسية ورحيل مؤثر لوسام أبو علي

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى كولومبوس كرو في صيف 2025، في صفقة بلغت 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حوافز ومزايا أخرى، ليُسجل واحدة من أكبر صفقات البيع في تاريخ الأهلي.

ويبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في ظل ترقب جماهيري لقرار الإدارة النهائي بشأن تدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل.