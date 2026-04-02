وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الروسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:16 مساءً - بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يوم الخميس ٢ أبريل، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى موسكو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي، وقام بتسليم سيادته رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس روسيا الاتحادية، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير الكبير الذي توليه القيادة المصرية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة والمتواصلة بين قيادتي ومسئولى البلدين.

ومن جانبه، طلب الرئيس فلاديمير بوتين نقل تحياته وتقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية، مشيدا بعمق العلاقات المصرية - الروسية والتعاون المثمر فى شتى المجالات، ومثمنا الدور البناء الذى يضطلع به فخامة رئيس الجمهورية فى قيادة جهود الوساطة لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار فى الشرق الاوسط والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى تناول فى اللقاء جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية، حيث اكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وحرص الجانب الروسي علي الانتهاء من هذا المشروع القوني وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. كما تناول ايضا مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة إضافية بارزة في مسار التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد علي أهمية بدء العمل في هذه المنطقة الصناعية الروسية في اسرع وقت ممكن واهتمام عدد كبير من الشركات الروسية بالمشاركة في المشروع .

كما ثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين البلدين في مجال استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا، مؤكدا اهتمام مصر باستمرار هذا التعاون التجاري الوثيق، حيث اكد الجانب الروسي الحرص علي مواصلة وتطوير هذا التعاون في مجال الامن الغذائي بما في ذلك ترشين مركز لوجستي للحبوب والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات التصعيد العسكرى في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية الحثيثة التى تبذلها القيادة المصرية لخفض التصعيد، وتم التأكيد علي أن مسار التهدئة والحلول الدبلوماسية يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع دائرة الصراع. واستعرض وزير الخارجية فى هذا الإطار مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدا ان مصر ستواصل تبذل قصارى جهدها لدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

كما تم تناول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية الاخري وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية في هذا الشأن واهمية ايجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يستند الي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي خطوط ٤ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا والأوضاع في القرن الأفريقي، وقضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر واهمية مسالة الامن المائي لمصر و احترام قواعد القانون الدولي.