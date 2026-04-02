بعد مصرع 9 وإصابة 3.. صرف تعويضات كبيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:15 مساءً - في استجابة حكومية سريعة للحادث المروري المأساوي بمحافظة المنوفية، وجهت مايا مرسي وحسن رداد، بالتنسيق مع عمرو الغريب، بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، في إطار دعم الدولة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

مصرع 9 وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق السادات – منوف

وقع الحادث صباح اليوم الخميس نتيجة تصادم سيارة ربع نقل تقل عددًا من المواطنين مع سيارة نقل ثقيل على طريق (السادات – منوف)، ما أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صرف 600 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل ضحية بحادث المنوفية

أعلنت الجهات المعنية صرف تعويضات مالية بقيمة 600 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، موزعة بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و200 ألف جنيه من وزارة العمل، و300 ألف جنيه من محافظة المنوفية، كما تقرر صرف إعانات مالية للمصابين وفقًا لتقاريرهم الطبية، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل حالة حسب درجة الإصابة.

توجيهات حكومية بسرعة صرف التعويضات ودعم أسر الضحايا

شدد الوزيران على سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف التعويضات، مع تكليف قيادات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة المختصة برعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بالتنسيق مع محافظة المنوفية لضمان وصول الدعم في أسرع وقت ممكن.

واختتم المسؤولون بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكدين استمرار دعم الدولة لهم خلال هذه الأزمة، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.